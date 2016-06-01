Инсбрук, Австрия, 1 июня, 2016, 22:01 — ИА Регнум. В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу сборная России сыграла товарищеский матч со сборной Чехии. Результат, не имеющий, по большому счёту, никакого значения ни для кого, кроме букмекеров и их клиентов, 2:1 в пользу Чехии.

rfs.ru Чехи победили со счетом 2:1

Сама игра должна была показать тренерам, насколько их игроки понимают тренерские установки и друг друга, конечно. Конечно, нужно было посмотреть, как в игре выглядят новобранцы сборной. Всё это прошло нормально, и, наверное, тренер российской сборной Леонид Слуцкий увидел то, что хотел.

Болельщики сборной России, скорее всего, хотели увидеть игру сборной, которая будет претендовать на успешное выступление на Евро-2016. Обычно, надо заметить, всё происходит наоборот. Успешно сыграет сборная контрольные матчи, и провалится на чемпионате, а провалятся в контрольных матчах — тогда возможно успешное выступление на чемпионате. Это в порядке шутки, конечно. В футболе много закономерностей, но уж не таких же примитивных.

Ход игры для зрителей вряд ли открыл что-то новое в игре как российских, так и чешских футболистов. В первом тайме россияне играли несколько лучше. На шестой минуте Александр Кокорин с помощью то ли удачи, то ли вратаря Петера Чеха, открыл счёт, послав мяч в ворота сложным ударом с отскоком от земли. Конечно, чехи не бросились отыгрываться сломя голову. До перерыва было несколько острых моментов, но по-настоящему голевым был выход один на один Фёдора Смолова по направлению от угла штрафной, но здесь Чех отлично сыграл вытянутой ногой. К перерыву счёт был 1:0 в пользу россиян, а во втором тайме игра пошла по-новому.

В самом начале тайма счёт сравнялся. После размашистой комбинации с переводами мяча с фланга на фланг и скидкой в центр, Томаш Росицки почти из-за пределов штрафной положил мяч в угол. Надо отдать должное ветерану чешской сборной, ведь он на полгода старше Андрея Аршавина. Когда Андрей пришёл в лондонский «Арсенал», то вытеснил из состава он именно Росицки. Однако Томаш не опускал рук, и сумел вернуться в основной состав «Арсенала» и вполне успешно там ещё поиграть тогда, когда Аршавин уже полировал скамейку в «Зените». Росицки, конечно, положительный пример для всех. Однако вернёмся к игре.

Произошли плановые замены, а игровое преимущество перешло к чехам. Незначительное, но всё же. В составе сборной России болельщики увидели, наконец, Романа Нойштедтера, который вышел на поле на 64-й минуте и смотрелся в целом неплохо. Однако на 90-й минуте известный россиянам по игре за ЦСКАТомаш Нецид, опередил Нойштедтера после прострела с фланга и забил победный для чехов гол. Ранее в истории противостояний сборных России и Чехии у россиян была одна ничья и одна победа. Теперь есть и поражение.

[[[flag-ru]]] Сборная России — [[[flag-cz]]] Сборная Чехии 1:2 (1:0)

До начала игр на Евро-2016 осталось меньше десяти дней, но до этого сборная России сыграет ещё один товарищеский матч, теперь со сборной Сербии. Он пройдёт 5 июня в Монако.