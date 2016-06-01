Инсбрук, Австрия, 1 июня, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Российская национальная сборная по футболу проиграла сборной Чехии в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы 2016 года. Матч состоялся в Инсбруке (Австрия).

rfs.ru Чехи победили со счетом 2:1

Чехи победили со счетом 2:1. Сперва российские футболисты вели активное наступление. На шестой минуте российские футболисты открыли счет: нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Кокорин поразил чешские ворота.

В самом начале второго тайма чехи отыгрались: Томаш Росицки, выступающий за лондонский «Арсенал» загнал мяч в российские ворота.

Затем на 90-й минуте бывший форвард московского ЦСКА Томаш Нецид, который играет за турецкий «Бурсаспор», забил второй мяч в российские и ворота и установил окончательный счет в игре.

Напомним, чемпионат Европы пройдет во Франции. Турнир стартует 10 июня и продлится до 10 июля. Сборная Россия в групповом этапе сыграет со сборными Англии, Словакии и Уэльса.