Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и еще в десяти городах России сегодня, 1 июня, стартовала кампания по набору волонтеров на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ в 2018 году. За год до этого волонтеры будут работать на Кубке Конфедераций FIFA 2017, который также пройдет в нашей стране.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры на ЧМ по футболу

Петербургские добровольцы собрались сегодня перед зданием Волонтерского центра на Большой Морской улице. От имени губернатора Санкт-Петербурга их приветствовал вице-губернатор Владимир Кириллов, сообщает пресс-служба Смольного.

Чиновник напомнил, что за последние пять лет петербургские волонтеры работали на Олимпийских играх в Лондоне и Сочи, Универсиаде в Казани, Европейских играх в Баку и завершившемся несколько дней назад Чемпионат мира по хоккею, матчи которого в том числе проходили в Санкт-Петербурге.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Благодарственные письма лучшим волонтерам

Приобретенный опыт поможет волонтерам проявить свой высокий профессиональный и культурный уровень на предстоящем домашнем Чемпионате мира по футболу, уверен вице-губернатор.

Наградив отличившихся на хоккейном чемпионате волонтеров, Владимир Кириллов запустил эстафету передачи общепринятого среди волонтеров дружеского жеста «Дай пятёру волонтёру!», символизирующую открытие новой приемной кампании.

Эта кампания по набору волонтеров станет самой масштабной в истории России. В ходе ее проведения 15 волонтерских центров в 11 городах-организаторах ЧМ-2018 выберут лучших российских и зарубежных волонтеров из тех, кто подаст заявки на сайте FIFA.com. Набор волонтеров продлится до конца 2016 года.

Кандидаты в волонтеры смогут отслеживать свои заявки на сайте FIFA.com, а сайт Welcome2018.com будет знакомить их с новостями 15-ти волонтерских центров, на базе которых волонтеры будут проходить отбор и обучение.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дружная команда волонтеров

На проведении Кубка Конфедераций FIFA 2017 планируется задействовать более 5000 волонтеров. А во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году их количество возрастет втрое.

Еще около 20 000 добровольцев станут участниками волонтерских программ городов-организаторов ЧМ-2018.

Регистрация волонтеров в Санкт-Петербурге организована, а портале www. piter-vc.ru. Петербургский Волонтерский центр работает на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета.