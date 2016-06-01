Москва, 1 июня, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Правительство РФ не поддерживает законопроект о легализации беби-боксов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. Инициатива группы сенаторов не соответствует Конституции РФ, говорится в отзыве за подписью замглавы правительства РФ Сергея Приходько.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

«В соответствии с Конституцией РФ (статья 38), забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей. Семейным кодексом РФ определены как права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей (статья 63), так и основные права ребенка (статьи 53—60), включая право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, совместно с ними проживать, а также право на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства».

Кроме того, в качестве контраргумента правительство приводит тот факт, что Комитет ООН по правам ребенка выражает обеспокоенность наличием в ряде регионов России специализированных мест для анонимного оставления ребенка после его рождения и квалифицирует этот факт как нарушение статей 6−9 и 19 Конвенции о правах ребенка (пункт 45), в связи с чем настоятельно призывает Российскую Федерацию принять все необходимые меры для отказа от такой практики и поощрения альтернативных мер.

Также правительство обращает внимание на то, что реализация законопроекта о беби-боксах потребует дополнительного финансирования, а авторы инициативы не указали источники необходимых средств.

Напомним, законопроект, легализующий в России беби-боксы, внесли в Госдуму члены Совфеда Вадим Тюльпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева, а также депутат Госдумы Алексей Журавлев («Единая Россия»).

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Вместе с тем член Совфеда Елена Мизулина сообщила о внесении в Госдуму законопроекта, запрещающего беби-боксы. Инициатива предусматривает и административную ответственность для юридических лиц за создания условий для оставления детей в специализированных местах или предоставление помещений для этих целей, за организацию анонимного оставления детей после их рождения.