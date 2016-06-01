Анкара, 1 июня, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Турецкие власти с 1 июня текущего года ввели визовый режим для российских дальнобойщиков. Об этом сегодня, 1 июня сообщается на сайте турецкой Ассоциации международных грузоперевозок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

Сообщается, что Анкара решила ввести визовый режим для российских дальнобойщиков из-за ужесточения Россией пограничного контроля для турецких товаров.

В сообщении отмечается, что власти Турции долгое время не вводили визы для российских граждан, но вынуждены были частично сделать это из-за ужесточения визового режима Россией.

«В течение длительного времени Турция не вводила виз для российских дальнобойщиков, но с 1 июня была вынуждена это сделать из-за ужесточения Россией пограничного контроля для турецких товаров», — сказано в сообщении Ассоциации.

Напомним, российско-турецкие отношения резко обострились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.