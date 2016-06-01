Астана, 1 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана, член Комитета по социально-культурному развитию Кенес Абсатиров направил на имя премьер-министра Карима Масимова запрос, в котором попросил ограничить доступ детей к социальным сетям.

yaostrov.ru Детский интернет

По словам депутата, государственные органы, физические и юридические лица обязаны защищать ребенка от отрицательного воздействия социальной среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию согласно закона «О правах ребенка в Казахстане».

Депутат уверен, что детей необходимо защитить в первую очередь от популярных социальных сетей. По его данным, в 2015 году подписчиками страниц, пропагандирующих в соцсетях культ суицида, являлись 1863 несовершеннолетних казахстанца. Кроме того, отмечается в запросе, по данным международных организаций, Казахстан на протяжении последних 10 лет входит в тройку лидеров среди стран мира по числу суицидов среди подростков.

«В отчете ЮНИСЕФ за 2013−2014 годы говорится, что Казахстан в течение нескольких лет входит в группу стран, в которых суицид является одной из основных причин смертности среди подростков и молодежи. Считаем одной из причин, которые заставляют их сводить счеты с жизнью, свободный доступ к материалам, пропагандирующим в социальных сетях культ суицида», — заявил Абсатиров.

Он также сослался на недавнее решение суда Алатауского района города Алма-Аты по блокировке двух пабликов в российской социальной сети «Вконтакте». Напомним, в апреле текущего года прокурор Алатауского района обратился в суд с иском о признании данных пабликов (сообществ) незаконными и о прекращении их распространения на территории Республики Казахстан. Как выяснилось в ходе судебного заседания, прокурора возмутило то, что в этих сообществах имеются публикации, содержащие подробные методы, способы и рекомендации для осуществления суицида.

По словам депутата Абсатирова, это пока что единственный случай, когда в Казахстане были заблокированы отдельные сообщества в социальных сетях. При этом он отметил, что в соцсетях таятся и другие риски для несовершеннолетних. Среди них опасность распространения международного экстремизма и пропаганда нездоровых сексуальных и других антиобщественных норм поведения.

«Нередки случаи насилия и надругательств над детьми, совершенных через знакомства в соцсетях и неконтролируемые родителями контакты с «друзьями» по переписке. Все эти факты угрожают психологическому и физическому здоровью подрастающего поколения, а иногда и самой жизни. Считаем, для решения данной проблемы необходимо учитывать положительный опыт Европейских стран», — подчеркнул Абсатиров.

Он напомнил, что Европарламент намерен с 2017 года запретить регистрацию и открытие личных страниц в социальных сетях для лиц младше 16 лет без согласия родителей.

«Согласно результатам исследования аналитической компании eMarketer, личный профиль в социальной сети Facebook есть у каждого пятого ребенка младше 11 лет, хотя правила пользования соцсети требуют, чтобы пользователю было не менее 13 лет. Согласно постановлению Европарламента, компании должны разработать способ получения согласия родителей на регистрацию в соцсети либо отказа им в доступе. Полагаем, что введение аналогичных поправок в действующее национальное законодательство, запрещающее регистрацию в социальных сетях лицам младше 16 лет без согласия родителей, позволит снизить указанные проблемы. В связи с вышеизложенным, уважаемый Карим Кажимканович, депутатская фракция «Ак жол» просит вас рассмотреть вопрос о введении подобного ограничения для доступа детей в социальные сети в Казахстане», — резюмировал депутат.

Отметим, что заявление депутата прозвучало после нескольких резонансных событий в России. В первую очередь речь идет о статье российского журналиста Галины Мурсалиевой «Группы смерти», в которой автор, основываясь на результатах собственного расследования, пришла к выводу, что большинство подростков, совершивших суицид, состояли в «профессиональных» сообществах, в которых их планомерно подталкивали к последней черте.

Второе событие — это интервью с создателями упомянутых в статье сообществ, в котором были обсуждены истории «групп смерти», пропаганда подросткового суицида и многое другое. Эти публикации вызвали большой ажиотаж и на просторах казахстанского интернет-сегмента.

Между тем, по данным президента Интернет Ассоциации Казахстана Шавката Сабирова, за последние годы свыше 40 тысяч казахстанских детей зарегистрировались в интернет-сообществах, пропагандирующих суицид. Он также отметил, что Генпрокуратуре Казахстана удалось добиться блокировки доступа к 160 подобным интернет-сообществам.

Согласно официальным данным, в 2015 году 1126 казахстанцев покончили жизнь самоубийством. Из них 86 несовершеннолетних.