Минск, 1 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Евросоюз препятствует белорусскому экспорту сельхозпродукции и продовольствия заградительными пошлинами, которые делают продукцию Белоруссии неконкурентоспособной. Об этом 1 июня на пресс-конференции в Минске заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия постсоветской республики Леонид Маринич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рудольф Коллер. Пахота на волах. 1868

94% экспорта белорусских производителей сельхозпродукции и продовольствия приходится на Россию, констатировал представитель Минсельхозпрода Белоруссии. Таким образом, за прошедшие годы ситуация принципиально не изменилась.

Объясняя причины, по которым попытки диверсификации провалились, Маринич указал на опасность зависимости от одного рынка и предпринимавшиеся усилия по исправлению ситуации. В частности, чиновник указал на торговые барьеры ЕС и очень выгодные цены в РФ.

Маринич признал также, что лишь пять белорусских сельхозпроизводителей прошли сертификацию Евросоюза. По мнению замминистра сельского хозяйства и продовольствия постсоветской республики, вступление Белоруссии в ВТО не приведёт к существенному изменению географии поставок и наглядным примером тому является Украина, давно являющаяся членом организации и не демонстрирующая больших успехов после подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Маринич считает, что сбыт продукции организаций Минсельхозпрода Белоруссии возможен в Африке, Индии, Китае и на Ближнем Востоке. Тем не менее, констатировал он, существенного роста белорусских поставок на другие рынки, кроме российского, не произошло. Таким образом, распоряжение Александра Лукашенко диверсифицировать экспорт по трети в РФ, ЕС и страны «дальней дуги» Минсельхозпродом не выполнено.

«Мы прирастаем в натуральном выражении, но теряем в денежном», — сообщил Маринич. То есть, по его словам, падение белорусского экспорта отмечается лишь в стоимостном выражении и виновата в этом изменившаяся конъюнктура цен на внешних рынках.

Комментируя проблемы функционирования «белорусского продовольственного оффшора», насыщающего российский рынок контрабандой из стран, попавших под ответные санкции России, глава Минсельхозпрода Белоруссии обратил внимание на недавно возникшую проблему с пятью белорусскими предприятиями, которым Россельхознадзор запретил поставлять продукцию в Россию по причине несоответствия требованиям безопасности продукции. Чиновник отметил, что переработанная в Белоруссии норвежская рыба становится белорусской продукцией и, поэтому, у российской стороны не должно быть претензий по вопросу страны происхождения. Дополнительно данный вопрос будет обсуждён с российскими коллегами на выставке «Белагро-2016», сообщил Маринич.

Как сообщало ИА REGNUM, созданный в 2014 году «белорусский продовольственный оффшор» в 2015 году нарастил объёмы поставок контрабанды на российский рынок. Поставками откровенной и формально переупакованной «санкционки» занимались как российские, так и белорусские предприятия с помощью госструктур. Кроме того, союзные отношения были омрачены «колбасной войной» и поставками иной недоброкачественной белорусской продукции.

Напомним, по итогам 2015 года Белстат констатировал падение ВВП Белоруссии на 3,9%. В частности, упал объём сельхозпроизводства. Упал также экспорт продовольствия — на 20,8% до $3,6 млрд. За январь-апрель 2016 года ВВП Белоруссии упал на 3%, белорусский экспорт сократился.