Москва, 1 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Согласно исследованию рейтингового агентства «РИА Рейтинг», самым бедным субъектом Российской Федерации является Псковская область. Исследование опубликовано сегодня, 1 июня, на сайте «РИА Рейтинг».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Согласно исследованию, в Псковской области после минимальных трат у полной семьи с двумя детьми в распоряжении остается только 570 рублей. Примечательно, что в среднем по России данный показатель составляет 28 тысяч рублей. При этом только в 15 субъектах федерации этот показатель превышает отметку в 28 тысяч рублей.

Самыми «богатыми» в этом смысле регионами являются Югра, Чукотский автономный округ и Москва. Там после минимальных трат у семьи остаются 91, 90 и 69 тысяч рублей соответственно.

Среди самых бедных регионов также оказались Дагестан, Ивановская и Смоленская области, а также Алтайский край.

Число регионов, где у семьи из двух работающих родителей и двух детей-иждивенцев остается менее 10 тысяч рублей после минимально необходимых трат, сокращалось год от года. В 2011 году таких субъектов было 29, в 2012 уже 10, в 2013 — 7, в 2014 — всего 6. Однако, по итогам 2015 года число «бедных» регионов резко выросло до 26.