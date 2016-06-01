Астана, 1 июня, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Казахстан отменил введенный ранее временный запрет на ввоз картофеля из Киргизии на свою территорию. Об этом сообщило киргизское государственное информационное агентство «Кабар» со ссылкой на руководителя отдела внешней политики Аппарата президента Киргизии Сапара Исакова.

Картофель

По словам чиновника, вопрос о возобновлении поставок был решен накануне, 31 мая, в ходе встречи глав государств — участников Евразийского экономического союза.

«Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев вчера, прямо на заседании, дал поручение соответствующим органам снять запрет на ввоз киргизстанского картофеля. Это большое политическое решение лидера Казахстана, за что мы ему безмерно благодарны», — подчеркнул Сапар Исаков.

ИА REGNUM напоминает, что 4 мая 2016 года Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временный запрет на ввоз картофеля из Киргизии. Причиной стали участившиеся в последнее время случаи поставки клубней, зараженных золотистой картофельной нематодой.