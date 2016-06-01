Москва, 1 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Всего 42,7 млрд рублей на организацию летнего отдыха детей будет направлено за счёт бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов и 4,6 млрд рублей — за счёт федеральных средств. Общая сумма — 47,3 млрд рублей. В 2015 году было 40,9 млрд рублей, то есть в 2016 году на 15% выше. Об этом сегодня, 1 июня, заявил министр труда Максим Топилина на заседании правительства РФ по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей, сообщается на сайте правительства РФ

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«Средняя стоимость путёвки, что является очень важным, — около 19 тыс. Рост небольшой — 5,2%. В том году средняя стоимость путёвки была 18 тыс. рублей. Это 18−21 день, то есть около 1 тыс. рублей день стоит. Это в среднем. Если говорить о загородных лагерях, то средняя стоимость порядка 23−24 тыс. рублей, естественно, она подороже. А если говорить о детских пришкольных учреждениях — это порядка 13 тыс., то есть 500 рублей в день», — привел цифры Топилин.

«За счёт средств, которые направлены их федерального бюджета, будут обеспечиваться дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в семьях с невысокими доходами. Эти путёвки будут предоставляться исключительно бесплатно для таких семей», — подчеркнул он.

По словам главы Минтруда, готовы принять детей порядка 51−52 тыс. оздоровительных учреждений.