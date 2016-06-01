Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA сегодня, 1 июня, начался набор кандидатов в волонтёры. В Ростове-на-Дону в этот день заявки подали почти две тысячи человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, организаторы ожидали около пяти тысяч добровольцев, но на явку претендентов повлиял обрушившийся на донскую столицу ливень.

donland.ru Набор в волонтёры стартовал

В связи с непогодой торжественный старт кампании пришлось перенести в помещение Донского государственного технического университета, на базе которого в декабре прошлого года был открыт центр по подготовке волонтёров. Здесь также подготовят добровольцев-помощников Кубка конфедераций-2017.

Стоит отметить, что подать заявку можно будет до конца текущего года. Перед тем, как получить добро на участие в проведении мундиаля, кандидаты пройдут собеседование и необходимое обучение.

Напомним, что существует ряд требований к тем, кто планирует стать волонтёром ЧМ-2018. Это не только возможность свободно изъясняться на английском языке, но и знать историю, культуру и традиции родного города и региона.