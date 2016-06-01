В Ростове-на-Дону в волонтёры ЧМ-2018 записались почти 2 тыс. кандидатов
Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA сегодня, 1 июня, начался набор кандидатов в волонтёры. В Ростове-на-Дону в этот день заявки подали почти две тысячи человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, организаторы ожидали около пяти тысяч добровольцев, но на явку претендентов повлиял обрушившийся на донскую столицу ливень.
В связи с непогодой торжественный старт кампании пришлось перенести в помещение Донского государственного технического университета, на базе которого в декабре прошлого года был открыт центр по подготовке волонтёров. Здесь также подготовят добровольцев-помощников Кубка конфедераций-2017.
Стоит отметить, что подать заявку можно будет до конца текущего года. Перед тем, как получить добро на участие в проведении мундиаля, кандидаты пройдут собеседование и необходимое обучение.
Напомним, что существует ряд требований к тем, кто планирует стать волонтёром ЧМ-2018. Это не только возможность свободно изъясняться на английском языке, но и знать историю, культуру и традиции родного города и региона.