Москва, 1 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Внесудебный порядок истребования задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), предлагается запретить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время в СМИ получила широкий резонанс деятельность коллекторов. «Коллекторы, заключив агентский договор либо осуществляя полномочия нового кредитора в рамках уступки прав (требований), получают практически полную свободу по совершению действий, направленных на взыскание задолженности. Правоприменительная практика показала необходимость скорейшего совершенствования норм закона о потребкредите», — отмечают астраханские депутаты.

В связи с этим авторы инициативы предлагают «комплексное правовое решение»: установить для кредитора запрет по уступке прав (требований) по договору потребкредита (займа) третьим лицам, а также исключить из законодательства нормы о внесудебном порядке истребования задолженности, возникшей по договору такого кредита, и определить, что взыскание задолженности может производиться только по решению суда.

По мнению авторов законопроекта, его реализация «позволит повысить ответственность кредитных организаций при предоставлении потребительского кредита (займа)».