Москва, 1 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает важным держать под контролем санитарно-эпидемиологическую ситуацию в детских лагерях. Об этом он заявил 1 июня в ходе селекторного совещания по летнему детскому отдыху.

Детский отдых летом

«В отношении важнейшей темы — санитарно-эпидемиологического контроля и благополучия всех, кто отдыхает — здесь нужно просто, как и всегда было, держать под контролем ежедневно, потому что мы понимаем, насколько сложными могут быть ситуации», — сказал Медведев.

Он поручил транспортным компаниям, занимающимся вопросами перевозки детей, соблюдать все необходимые правила в этой сфере, а особое внимание премьер поручил уделить отдыху детей у воды.

При этом Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация с детским отдыхом в регионах контролируется, но настоящую ситуацию покажет лишь время.