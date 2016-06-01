Ереван, 1 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В последнее время, после спада ура-патриотических настроений в армянском обществе, обусловленных апрельской агрессией Азербайджана в Нагорном Карабахе, все чаще стали звучать политические комментарии апрельских событий. Кроме того, в обществе Армении активно подогревается тема активной роли России в апрельской агрессии против Нагорного Карабаха, что якобы обусловлено стремлением РФ получить согласие сторон на размещение миротворцев в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивается бездеятельность ОДКБ и даже неявная поддержка некоторыми членами союза действий Баку.

2rd.am Неофициальный сайт экс-президента Роберта Кочаряна

1 июня экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью своему неофициальному сайту прокомментировал итоги боевых действий в Карабахе. Интервью второго президента получилось несколько сдержанным, однако содержит ряд резких вопросов и высказываний в адрес политического руководства страны. Кроме того много шума наделали высказывания бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, подвергшего критике организационную деятельность властей в сфере обороны.

По мнению экс-главы Армении, Азербайджан пока не готов к затяжной войне, в противном случае, война не остановилась бы за 4 дня. Он также полагает ироничной ситуацию, когда Армения — член ОДКБ, с российской военной базой на своей территории — заметно уступала азербайджанской стороне в качестве вооружения. «Болезненная реакция общества здесь понятна. Всем хотелось верить в то, что военный союз с Россией гарантирует как минимум соблюдение военного баланса, а значит и безопасность Армении и Карабаха, — комментирует он реакцию армянской общественности на информацию о российских поставках вооружения Баку. — Армения должна была суметь остановить выполнение контракта, как минимум — ограничить его по номенклатуре, или синхронизировать его выполнение с аналогичными поставками в Армению. Аргументов для этого было более чем достаточно».

По мнению Кочаряна, обострение военного конфликта не выгодно России, поскольку ставит её перед сложным выбором между обязанностями посредника, военного союзника Армении и стремлением дальнейшего сближения с Азербайджаном. Вместе с этим, он полагает, что армянская сторона оказалась не готовой и по целому ряду военного оснащения, приобретение которых было в ее власти и не нуждалось в межправительственных соглашениях. «Цена начатой военной операции, ее разрастающийся масштаб, судя по всему, становились неприемлемыми для Баку, и война была остановлена. Я не стал бы оценивать происшедшее как победу или поражение. Азербайджанские войска заняли несколько наших позиций, но не решили ни одной стратегической военной задачи. Эйфория военной победы в Баку абсолютно беспочвенна. Мы же не восстановили утраченное, что не прибавляет оптимизма вне зависимости от размеров утраты, да и людские потери за 4 дня боевых действий для нас непривычно и неприемлемо высоки», — отметил он.

Касаясь действия некоторых стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), экс-президент заявил, что по сути они несовместимы с общим членством Армении в военном союзе. Очевидно, что интересы этих стран Армения не может изменить, но сделать для себя серьезные выводы Ереван должен, заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью своему неофициальному сайту.

По его словам, необходимо правильно понимать что такое ОДКБ и не иметь от организации заведомо завышенных ожиданий. «ОДКБ — асимметричная структура, стержнем которой являются военно-политические интересы России в самостоятельной и раздельной увязке с интересами каждой из стран-участниц. Нет выраженного интегрированного общего интереса. Где наши общие военно-политические интересы к примеру с Казахстаном или с Киргизией? Наивно полагать, что совместное членство в ОДКБ может перевесить сложившиеся взаимоотношения Казахстана с Турцией и Азербайджаном. Поэтому на ОДКБ следует смотреть в контексте военно-политического и военно-технического сотрудничества с Россией», — отметил экс-президент.

Что касается Самвела Бабаяна, то он 31 мая заявил, что захваченные Азербайджаном во время четырехдневной апрельской войны территории имеют стратегическое значение. В целом, Бабаян подробно оценил сложившуюся военно-политическую ситуацию.

Генерал-лейтенант Самвел Бабаян, который в течение шести лет возглавлял Армию обороны Карабаха, в интервью CivilNet сказал, что успехи Азербайджана в ходе четырехдневной войны были неожиданными для самого Баку, однако факт в том, что азербайджанцы смогли захватить известные позиции в течение получаса или часа.

«Я не знаю, кто измерял эту территорию в метрах — 800 или 1800? Что касается этих позиций конкретно в направлении Мартакерта, то эти позиции были стратегическими пунктами двойного назначения, во-первых, они обеспечивали населению сел возможность жить. Эти земли являются естественными границами Карабаха, мы вышли на наши естественные границы. Во-вторых, с этой территории вся равнина у нас на ладони — от Кировабада до Мирбашира… Сейчас одни считают эти земли стратегическими, другие не считают их таковыми… Как могут эти люди, не видя, понять, для чего они?.. Нестратегических позиций нет, особенно в направлении Мартакерта», — заявил Бабаян.

По его мнению, Азербайджан готовится к войне, закупает большое количество вооружений, делая акцент на артиллерии, ракетных и военно-воздушных силах, преследуя цель сравнять с землей передовую линию, а также города и села. В то же время, Бабаян высказал мнение, что Армения не может конкурировать с Азербайджаном ни в плане финансовых ни в плане человеческих ресурсов.

«Вы представьте себе, что они устанавливают в Нахичеване различные израильские, российские реактивные системы. Возникает вопрос: для чего? Чтобы нанести удар по Карабаху? Для этого они могли бы установить их на границе с Карабахом, а не в Нахичеване. То есть, когда мы говорим, что мы готовы начать наступление, противник обязательно воспользуется этим и ударит уже по Еревану. От Еревана до Нахичевана 42 километра. Это оружие, эти реактивные ракетные системы действуют на расстоянии от 70 до 150 км… Мы готовы защититься от них, защитить наши города и села? Это же не дело говорить, что мы будем пить чай Баку. Ну сможете вы пить чай в Баку, но я боюсь, что они скорее дойдут до Еревана и будут здесь пить чай. Нельзя надевать генеральскую форму и выступать с заявлениями председателя колхоза. Наш солдат не сможет противостоять стольким ракетам… если за одну минуту на передовую упадут около 25 тысяч снарядов, сможет человек там устоять? Что значит наш дух высок? Он что ракету поймает, или солдат в воздухе будет ловить снаряд. Мы обязаны думать о безопасности солдат», — подчеркнул бывший командующий Армией обороны.

Самвел Бабаян предлагает в первую очередь сделать акцент на противовоздушной обороне, поскольку дальние удары азербайджанской стороны — артиллерийские, ракетные, воздушные, дойдут до армянской стороны по воздуху. «Я предложил такую стратегию: во-первых, закрыть воздушное пространство и не дать противнику возможность сделать это. Поскольку все, начиная со снаряда, ракеты и заканчивая самолетами и беспилотными летательными аппаратами, может прийти через воздушное пространство, перед нами стоит задача закрыть воздушное пространство. Я указал оружие, которое полностью, на 100 процентов это обеспечивает. Скажем, если идет проливной дождь, ты берешь зонтик и выходишь, чтобы голова не намокла. Мы должны в первую очередь обеспечить наличие этого зонтика. Второй шаг: я опять же в документе указал то устройство, которое фиксирует, откуда ударил противник, передает эти данные артиллерии, которая управляемым снарядом уничтожает эту технику, за которую азербайджанцы заплатили 20 миллиардов».

По мнению Самвела Бабаяна, сейчас стоит вопрос не Карабаха, а всей армянской государственности. «Но военное руководство не должно обманывать собственный народ, заявляя, что мы двумя ракетами сравняем Баку с землей, даже не понимая мощности или возможностей этой ракеты. Нельзя обманывать собственный народ», — резюмировал он.

Следует отметить, что это уже второе интервью бывшего высокопоставленного военного после недавнего возвращения на родину из России. По его словам, он был за пределами страны из-за личных проблем.

26 мая в интервью изданию «7 ор» Бабаян, который в 2000 году был осужден на 14 лет лишения свободы за покушение на тогдашнего президента Карабаха Аркадия Гукасяна, но был помилован спустя 4,5 года, заявил, что после встречи в 2011 году в Казани по вопросу Карабаха руководители Армении и Азербайджана сделали абсолютно разные выводы.

По словам Бабаяна, до этого Азербайджан уже начал модернизировать свою армию посредством закупок израильского вооружения, а после 2011-го предпринял в этом направлении еще большие шаги, в том числе посредством обеспечения поставок оружия и военной техники из России.

«После Казани армянская сторона сделала диаметрально противоположные выводы, посчитав, что в переговорах Армения сказала «да», а Азербайджан остался в одиночестве, поэтому не рискнет возобновить военные действия. Тогда политические власти Армении приняли решение сконцентрировать внимание на других вопросах», — отметил Бабаян.

По его мнению, в отличие от Азербайджана, до апрельских боев в повестке политической элиты Армении, к сожалению, вопрос безопасности не считался одним из главных.

Что касается отношений с Россией, то Бабаян высказался в том плане, что сегодняшняя политическая элита Армении, судя по всему, не смогла объяснить народу или осознать сама, что в возможной карабахской войне Москва напрямую не будут помогать ни одной из сторон, и членство в ЕАЭС не является гарантией того, что столкновений не будет.