Москва, 1 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. За 25 лет материальное благополучие жителей России заметно улучшилось. Число тех, кто доволен своей одеждой и питанием, увеличилось в разы: с 23% до 69% и с 31% до 79% соответственно. Размеры дохода сегодня также устраивают больше, чем 25 лет назад (с 25% до 39%), однако большинство по-прежнему им недовольно (с 67% до 60%). Вырос и уровень удовлетворенности жилищными условиями (68% в 2016 г. против 51% в 1991 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ashok Rajan E Свободное парение

Оценки собственного социального статуса за прошедшие годы колебались от 68% в 1991 г. (такова доля опрошенных, выразивших удовлетворенность своим положением в обществе) до 56% в 2005 г., однако к 2016 г. они поднялись (79%), превысив показатели советского периода.

Куда разительнее отличие в ответах на вопрос о чувстве свободы. Так, если в 1991 г. назвать себя свободными людьми могли 40%, а 47% не чувствовали себя таковыми, то в 2016 г. эти доли составили 71% и 26%, соответственно. В то же время, в современном обществе, в отличие от образца 25-летней давности, присутствует чувство защищенности: 69% респондентов ощущают себя в безопасности дома, на улице и т.д. (с 45% в 1991 г.).

Полнота жизни, как ранее, так и теперь, ощущается прежде всего благодаря семье (72% — с 47% в 1991 г.) и детям (54% — с 41%). На третьем месте сегодня друзья (45%), чье значение с годами существенно возросло (с 26% в 1991 г.), а работа, ранее замыкавшая ТОП-3 рейтинга вещей, привносящих в жизнь содержание и смысл, сегодня на четвертом месте (37%).

Благополучие в семье в наши дни ощущает подавляющее большинство граждан: отношениями с близкими довольны 92% (максимум за 25 лет), однако следует отметить, что и 25 лет назад этот показатель был высок (83%).

Опросы проведены в 1991—2016 гг. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек в возрасте 18 лет. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.