Москва, 2 июня, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, выпускники российских школ сдают ЕГЭ по математике. Этот предмет разделен на два уровня: 2 июня учащиеся сдают базовый ЕГЭ по математике, 6 июня профильный, сообщили в Рособрнадзоре.

t-l.ru Выпускники российских школ сдают ЕГЭ по математике

Основное из нововведений в ЕГЭ по математике — отказ от тестовой части, где можно было выбрать правильный ответ из предложенных.

Проходной балл по математике — 27. Результаты будут известны не позднее 18 июня.

Все пункты оснащены видеонаблюдением и металлоискателями. Если выпускника заметят с мобильным телефоном или шпаргалкой, то удалят без права пересдачи в текущем году.

Напомним, ЕГЭ можно будет пересдать, но только в том случае, когда один из обязательных предметов — русский язык или математика — сдан положительно, а второй сдан отрицательно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая выпускники российских школ сдавали ЕГЭ по русскому языку. Участие в нем приняли около 684 тысяч человек, в том числе примерно 639 тысяч выпускников 2016 года. Основной период ЕГЭ 2016 года продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

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