Бишкек, 1 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Горнорудная компания «Centerra Gold Inc» подала в арбитражный суд Гааги иск против правительства Киргизии в связи с рядом спорных моментов, связанных с разработкой крупнейшего золоторудного месторождения страны — «Кумтора». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе «Centerra Gold Inc».

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Канадский инвестор намерен оспорить в международном арбитраже предъявленные Госэкотехинспекцией и Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии экологические иски, а также иск Генеральной прокуратуры с требованием отменить межкорпоративный дивиденд в размере $200 млн (13,2 млрд рублей по текущему курсу), выплаченный в пользу «Centerra Gold» в декабре 2013 года, и связанный с этим обыск в бишкекском офисе «Кумтора».

Кроме того, в Гаагском арбитражном суде будут рассмотрены претензии горнорудной компании к правительству Киргизии, связанные с задержкой выдачи экологической экспертизы на годовой план горных работ на 2016 год и ряда ключевых разрешений по производственной и природоохранной деятельности, необходимых для работы рудника «Кумтор».

Как отмечает пресс-служба «Centerra Gold Inc», канадский инвестор готов, невзирая на начало арбитражных судебных разбирательств, обсудить с представителями киргизских властей предложения, касающиеся возможности досудебного урегулированию всех спорных вопросов, связанных с деятельностью золоторудного комбината «Кумтор», «при условии соблюдением принципа справедливости по отношению ко всем акционерам «Centerra Gold».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Государственная инспекция по экологической и технической безопасности Киргизии подала в суд четыре исковых заявления, потребовав взыскать с компании «Кумтор Оперейтинг Компани» 7 млрд сомов (около 6,7 млрд рублей), обосновав это тем, что канадский инвестор незаконно размещает отвальные породы на ледниках, скрывает настоящие размеры отходов в ложе хвостохранилища и объемы использованных водных ресурсов, а также причиняет вред земельным ресурсам. В конце мая 2016 года Межрайонный суд столицы Киргизии удовлетворил два иска Госэкотехинспекции и обязал «Кумтор» выплатить порядка 6,7 млрд сомов (около 6,4 млрд рублей) и 663,2 тыс. сомов (633 тыс. рублей), соответственно.