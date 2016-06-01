Симферополь, 1 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Банкоматы и платёжные терминалы системообразующего банка Крыма готовы принимать любые пластиковые карты российских банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Российского национального коммерческого банка» (РНКБ).

sberbank.ru Оплата картой

«РНКБ сообщает о возможности обслуживания в своей сети карт российских банков, при условии, что расходные операции по карте не ограничены банком-эмитентом. Туристы могут свободно рассчитываться банковской картой в торговых точках, где установлены терминалы РНКБ, а также обналичивать средства в устройствах банкоматной сети», — заявили в банке.

При необходимости, россияне могут получить в отделениях банка бесплатную карту мгновенного выпуска национальной платежной системы «Мир» и получать на неё переводы из других регионов РФ. Также в Крыму работает платёжная система Qiwi и устройства самообслуживания «Элекснет». На полуострове открыто 200 отделений банка, установлено более 700 банкоматов, более 5000 платежных терминалов и более 500 терминалов самообслуживания.

«Мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы гости полуострова не испытывали финансового дискомфорта. Туристам нет необходимости везти с собой большую сумму наличных средств — широкая сеть терминалов позволяет осуществлять безналичные расчеты. Мы надеемся, что повышение уровня финансового обслуживания станет дополнительным аргументом для туристов в пользу Крыма», — сказал заместитель директора по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

А вот владельцам пластиковых карт, эмитированных не в России, в Крым лучше ехать с наличными. Напомним, крымские банки находятся под санкциями и отключены от международных систем VISA и Mastercard.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму прошли межбанковские тестирования карт российской платежной системы «Мир» НСПК. По картам провели основные операции: пополнение и снятие наличных средств, оплата в торговых терминалах разных банков-участников пилотного проекта платежной системы «Мир».