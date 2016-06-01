Рим, 1 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко станет почетным гражданином города Вероны. Городской совет одобрил предложение мэра Флавио Този, в котором говорится, что таким образом город хочет поблагодарить президента Порошенко за его вклад в поиск украденных картин из музея Кастельвеккио. Об этом 31 мая сообщает газета Il Corriere del veneto. «Это признание, — добавил мэр города Този, — также будет способствовать укреплению отношений между Вероной и Киевом в социальной, экономической, туристической и культурной сферах». Объявление о присвоении Порошенко звания почетного гражданина было озвучено всего через несколько дней после того, как Совет области Венето (административной единицей которого является и город Верона) принял резолюцию о признании права на самоопределение Крыма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Мэр Вероны тем временем подтвердил, что поедет лично в Киев в первой половине июня (возможно, для участия в закрытии выставки картин, украденных в Кастельвеккио) и по этому поводу, как уже точно согласовано с администрацией президента Порошенко, будет названа точная дата возвращения в Верону произведений искусства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 картин, среди которых полотна Тинторетто, Рубенса, Мантенья и Пизанелло были украдены из музея Кастельвеккио в Вероне 19 ноября 2015 года. В мае картины были найдены в районе Одессы, в поисках были задействованы также украинские полицейские и таможенные службы.