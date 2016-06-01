Москва, 1 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В признании Москвой независимости ДНР и ЛНР кроется не только политическая подоплека, но и экономическая. Признание независимости Востока Украины приведет к новой волне конфронтации с Западом, и от этого неизбежно пострадает экономика России и жизненный уровень простых граждан, заявил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM мнение главы МИД РФ Сергея Лаврова о признании независимости ДНР и ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«В нулевые годы Российская Федерация совершила настоящий экономический прорыв, сопоставимый с экономическим чудом Германии, Японии или Кореи после Второй мировой войны. Россия и Китай стали основными бенефициарами глобализации. С Евросоюзом Россия достигла высокой степени интеграции рынков и технологических цепочек. В результате по итогам 2013 года Россия стала пятой экономикой мира, а после введения санкций заняла шестую строчку.

В результате санкций и вывода денег глобальными инвесторами, прежде всего, пострадал фондовый рынок. Долларовый индекс РТС сейчас составляет около 900 пунктов, а исторический максимум — 2500. Еще одним ударом стала вызвавшая инфляционный шок двукратная девальвация рубля. Из-за конфликта с Западом россияне стали беднее, но при этом основа российской экономики не пострадала, и в значительной степени Россия сохранила деловые связи со своими основными странами-партнерами.

Российское политическое руководство справедливо полагает, что здоровая экономика страны важнее признания ДНР и ЛНР и не собирается жертвовать экономическими достижениями прошлого десятилетия, а также стабильностью финансовых рынков.

Есть и еще один очень важный момент. Ввод единой евразийской валюты или «алтына», который является не только финансовым, но и геополитическим проектом. Единая валюта должна объединить экономики Белоруссии, Российской Федерации, Казахстана, Киргизии и, возможно, Армении. Здесь ситуация зависит от военно-политических рисков конфликта с Баку. Ожидается, что единая евразийская валюта должна появиться к 2025 году. Евразийский регулятор будет расположен в Алматы. При этом, естественно, по аналогии с евро сначала появятся безналичные деньги и только потом кэш.

Ввод «алтына» это, прежде всего, политическое решение президентов стран Евразийского Союза. В принципе, ничто не мешает сделать это раньше. Владимир Путин поручил проработать со странами-партнерами идею ввода евразийской валюты еще в 2015 году. За единую валюту всегда выступал последовательный евразиец, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, при этом президент Белоруссии Александр Лукашенко к ней всегда относился достаточно осторожно. В любом случае без единой валюты ни о каком едином рынке труда, услуг и капитала в Евразии говорить не приходится. От успеха «алтына» в значительной степени зависит позиция стран потенциальных участников Евразийского Союза — Монголии и Ирана.

«Алтын» будет похож на российский рубль. Российская Федерация и ее экономика значительно больше экономик стран-партнеров. При этом экономики Российской Федерации и Казахстана близки по своей структуре. Международные резервы ЦБ РФ составляют сейчас около $390 млрд. Как известно, мегарегулятор не стал активно тратить резервы для поддержки рубля во время валютного кризиса в декабре 2014 года, и есть точка зрения, что это было политические решение — сохранить подушку финансовой безопасности для реализации амбициозного проекта единой евразийской валюты.

В XXI веке основной спрос будет в Азии. И если странам Евразийского Союза, прежде всего, России и Казахстану удастся завязать свой экспорт на Азию, то за судьбу «алтына» можно не волноваться. Евразийскому союзу есть что предложить глобальному рынку: нефть, газ, оружие и оборонные технологии, атомная промышленность и т.д.

Однако ключевым вопросом является, как воспримут новую валюту глобальные инвесторы, ведь против рынка не может играть ни один центробанк в мире. Каким будет ее старт?! Состоявшийся разворот на сырьевых рынках и выход нефтяных цен к $50 за баррель, конечно, хороший сигнал. Цены на газ привязаны к ценам на нефть и следуют за ними с лагом в 6−9 месяцев.

Однако не стоит недооценивать политические риски. Валюта, подверженная политическим рискам, по определению является слабой и не может в принципе претендовать на статус резервной. Новый конфликт с Западом сделает «алтын» очень уязвимым и может похоронить одну из главных идей евразийской интеграции на корню. Москва не будет рисковать «алтыном» ради Новороссии, чей статус — региональная история, а статус алтына — большая геополитическая игра», — высказал свою точку зрения Разуваев.

«По большому счету замороженный конфликт на Востоке Украины Москву устраивает. При этом именно от размера экономики зависит в конечном счете размер бюджета и темпы модернизации российской армии. От уровня жизни в России, от уровня валютных доходов рядовых россиян зависит также привлекательность России как центра интеграции для стран Евразийского Союза и СНГ. Бедность не убивает, но и радоваться не дает», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе «прямой линии» на Радио «Комсомольская правда», что признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик опасно, поскольку страны Запада сразу получат повод прекратить давление на Киев с целью выполнения минских соглашений.

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