Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Безопасно купаться в Ленинградской области можно на более чем 20 пляжах официально установленных рекреационных зон и в исторически сложившихся местах массового отдыха у водоемов. Об этом сегодня, 1 июня, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. При этом в Санкт-Петербурге пригоден для безопасного купания всего один водоем.

Ментона. Пляж с зонтиками. 1930

Как сообщает областной Роспотребнадзор, по состоянию на 1 июня качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям на пляжах рекреационных зон на озере Светлом (Киришский район), озере Озерко (г. Лодейное Поле), озерах Раздолинское, Отрадное, Круглое и Ратное (все — в Приозерском районе).

Кроме того, можно благополучно искупаться в неофициальных местах массового отдыха у озер Павловское и Лошево (Бокситогорский район), озере Донцо и реке Луга у деревни Б. Сабск (Волосовский район), Ладожском озере (в районе деревень Коккарево и Кошкино) и Ждановском озере во Всеволожском районе, озере Белое в Гатчине, Финском заливе (у деревни Выбья) в Кингисеппском районе, озерах Авдетово и Черемуховое в Киришском районе, реке Шингарка (у деревни Низино) Ломоносовского района, озерах Омчино, Толони, Череменецкое в Лужском районе, озере Нестеровское и карьере в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области.

Качество воды во всех других водоемах не соответствует требованиям санитарных правил и может быть опасно для человека при купании.

«Администрациям муниципальных образований, на территории которых расположены зоны рекреации водных объектов (пляжи), вода в которых не соответствует требованиям гигиенических нормативов, а также в несанкционированных местах купания, предложено установить аншлаги о запрете купания в данных водоемах», — отметили в областном Роспотребнадзоре.

В Санкт-Петербурге же по состоянию на 31 мая водная акватория только озера Безымянное в Красносельском районе соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил, сообщили накануне в городском управлении Роспотребнадзора.

«Употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при купании, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом, А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили санитарные врачи Санкт-Петербурга.