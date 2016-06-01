Москва, 1 июня, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Вопрос о присвоении мосту в Санкт-Петербурге имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова не является вопросом повестки дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении президента России как уроженца Ленинграда к такой инициативе.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Ржев. Мост через Волгу. 1910

Мнение президента РФ Владимира Путина на этот счет Пескову не известно.

«В данном случае это прерогатива городских властей — принимать все решения подобного рода», — заявил пресс-секретарь. «И, безусловно, это не является вопросом повестки дня Кремля», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала губернатору назвать новый мост через Дудергофский канал в Красносельском районе именем Ахмата Кадырова. Это вызвало большой общественный резонанс в городе, который никак не был связан с биографией первого президента ЧР, трагически погибшего в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года. В интернете под петицией против присвоения новому мосту в Петербурге имени первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова подписались в Интернете уже почти 45 тысяч человек. Текст петиции, адресованной депутатам Заксобрания и губернатору Санкт-Петербурга, размещен на сайте change.org.