Минск, 1 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. «По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в Республике Беларусь в I квартале 2016 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 9,5 млн рублей в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 10,2 млн рублей в месяц, в сельских населенных пунктах — 7,4 млн рублей в месяц», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии по итогам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни.

Дворник — самоучка (фрагмент). Василий Перов. 1868

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домохозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за вычетом материальных затрат на их производство, стоимости полученных в натуральной форме льгот и выплат. Однако более важным показателем при расчёте уровня жизни является показатель расходов на питание.

«В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 42,3%, на покупку непродовольственных товаров — 29,9%, на оплату услуг — 24,4%», — констатировали в Белстате.

Там отметили также, что потребительские расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 6,6 млн бел. руб. в месяц, в городах и поселках городского типа — 7,4 млн бел. руб., а в сельских населенных пунктах — 4,7 млн бел. руб. Потребительскими расходами считаются денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. При этом в состав потребительских расходов не включаются налоги и страховые взносы, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (вклады в банки, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

Реальными располагаемыми ресурсами до 3,5 млн белорусских рублей в месяц в январе — марте обладали 53,5% населения постсоветской республики. Данная сумма в долларовом эквиваленте на конец марта составляла около $175. Свыше 6 млн «зайчиков» могли себе позволить лишь 10,9% граждан постсоветской республики.

Среднедушевыми располагаемыми ресурсами в размере до 2,5 млн бел. руб. в месяц (около $125 в эквиваленте) располагало 23% населения постсоветской республики, ещё 30% — от 2,5 до 3,5 млн «зайчиков». Данный уровень сопоставим с показателями стран третьего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы населения с начала года снизились и в январе — марте составили 93,2% к соответствующему периоду 2015 года (в прошлом году он также снизился к уровню 2014 года). Уровень малообеспеченности домашних хозяйств в I квартале 2016 года составил 3,9% к общему числу домашних хозяйств, констатировали в Белстате.

В краю «рыночного социализма» находящимися за чертой бедности в считаются располагающие ежемесячными ресурсами ниже 1,7 миллиона белорусских рублей в месяц — в I квартале 2016 года данная сумма была эквивалентна $85, и её, по данным официальной статистики, могли себе позволить 5,4% населения. В I квартале 2014 года за чертой бедности находились 4,9% населения, констатировали в Белстате.

Напомним, накануне финала президентской кампании 2010 года руководство постсоветской республики, взявшее твёрдый курс на «белорусизацию» и потратившее на реализацию данной политики огромные средства налогоплательщиков, провело серию пропагандистских мероприятий, щедро раздавая фантастические обещания. Выступая на IV «Всебелорусском народном собрании», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к 2015 году средняя зарплата в постсоветской республике должна составить $1 тыс в эквиваленте.