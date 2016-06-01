Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сегодня, 1 июня, проголосовали за корректировку бюджета города на 2016 год. В частности, на строительство нового стадиона на Крестовском острове будут дополнительно выделены 4,3 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

Соответствующую поправку внес бюджетно-финансовый комитет парламента. Как сообщалось ранее, Смольный обратился к депутатам за помощью, так как комитет по строительству не успел вовремя подготовить соответствующие поправки. Предполагается, что правительство города потратит на строительство стадиона 579 млн рублей из резервного фонда в 2016 году и 483 млн рублей в 2017 году.

При этом расходы комитета имущественных отношений на приобретение недвижимости — скорее всего, речь идет о покупке площадей для офисов городских чиновников в комплексе «Невская ратуша» — будут сокращены на 1,3 млрд рублей, а расходы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который, в частности, финансирует строительство метро, сократят на 2,5 млрд рублей.

Таким образом, общая стоимость футбольного стадиона, на котором пройдет несколько матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, возрастает почти до 40 млрд рублей.

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Отметим, депутат Максим Резник предложил забрать со строительства «печально известного» стадиона хотя бы 300 млн рублей для выплаты компенсации владельцам снесенных гаражей, но эту поправку отклонили, так как ее исполнение, по словам представителя губернатора Михаила Бродского, может сорвать проведение ЧМ-2018 в Петербурге.

Кроме того, Заксобрание приняло губернаторскую поправку, которая увеличивает расходы бюджета Санкт-Петербурга на 12 млрд рублей. В частности, предполагается потратить 1 млрд рублей на капитальный ремонт трамвайной линии от проспекта Маршала Жукова до Стрельны, еще 1,6 млрд рублей — на ремонт автодорог, а также около 1,5 млрд рублей — на зарплаты учителям и воспитателям детских садов.

Георгий Полтавченко также предложил потратить почти 3 млрд рублей на закупку троллейбусов и трамваев в 2017 году, а также купить 204 вагона метро для обслуживания пассажиров во время Чемпионата мира по футболу. На эти цели предполагается направить 3 млрд в 2017 году и 3 млрд рублей в 2018 году.

Согласно губернаторской поправке, доходы бюджета также увеличатся на 12 млрд рублей, а сумма поступлений из федерального бюджета — на 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общая готовность нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга в настоящий момент составляет 85%. Все строительные работы на стадионе, согласно действующему государственному контракту, должны завершиться в декабре 2016 года.

Стадион строится в соответствии со стандартами FIFA и UEFA. После завершения строительства стадион станет главной концертной площадкой Санкт-Петербурга и местом для проведения матчей национального и международного уровня.

На время ЧМ-2018 стадион будет называться «Санкт-Петербург». Его постоянное название пока не утверждено городскими властями — предложены варианты «Зенит-Арена», «Крестовский» и другие.