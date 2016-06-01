Москва, 1 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба замедленного действия

«Есть ли научные обоснования у Парижского соглашения по климату?» Этот вопрос прозвучал во вторник на Президиуме РАН. Ученым был представлен доклад академика Виктора Осипова, научного руководителя Института геоэкологии РАН «Техногенез и экологическая безопасность».

В апреле этого года 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали в Париже климатическое соглашение, дабы избежать необратимых последствий «глобального потепления». В октябре, по сообщению заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина, Россия планирует подписать план ратификации этого документа.

Тем не менее остается вопрос, насколько реален и доказателен факт «глобального потепления» и роль человека в этом процессе. Как пояснил ИА REGNUM академик Осипов, знаний для построения стройной теории не хватает.

«Судить об изменении климата можно только по трендам. И сейчас тренд — голоценовый (голоцен — эпоха четвертичного периода, сменяющая плейстоцен и длящаяся последние 12 тысяч лет вплоть до современности), который развивается в течение последних 8000 лет — это тренд на понижение температуры Земли, — отметил академик, — но на фоне тренда понижения за последние 150 лет мы имеем быстрое повышение температуры — 0,02 градуса за десять лет. Такого еще не было. Есть предположение, что это связано с техногенезом и воздействием человека на климатическую систему. Поэтому сейчас температура повышается, но многовековой тренд на похолодание сохраняется».

ИА REGNUM: Не странно ли: тренд на холод, но теплеет?

В.Осипов: Мы судим о динамике климата относительно интервала времени. Если будем смотреть последние 150 лет, то да, температура повышается, идет потепление климата. А если мы будем смотреть на последние 8000 лет, то температура понижается.

ИА REGNUM: Что же происходит с климатом?

Сейчас нет единой точки зрения о том, что происходит с климатической системой. Вопросы взаимодействия природы и общества изучены очень слабо, нам только предстоит это сделать. Внимание к окружающей среде было привлечено только в прошлом столетии, в 1972 году, когда в Стокгольме состоялась первая конференция. И хотя с того момента прошло больше сорока лет, но знаний накоплено очень мало. Много дискуссий, много различных точек зрения. Но большинство исследований показывают, что выбросы парниковых газов играют большую роль в циркуляции приземной атмосферы, в океане и других объектах окружающей среды. В Арктике в 2 раза снизилась толщина паковых льдов, вечная мерзлота оттаивает, глубина сезонного оттаивания увеличивается до 2, 5 метров — была полтора. Но единого мнения о причинах этого нет.

ИА REGNUM: Как соединить стремление к прогрессу, техногенез с вниманием к природе?

Надо разрабатывать Кодекс техногенеза, определять какие виды воздействия на окружающую среду наиболее порочны, наиболее вредны и страшны. Какие должны быть лимиты воздействия, через которые нельзя переходить. Иначе могут возникнуть необратимые изменения. Это задача будущих поколений научного сообщества. От этого зависит выход на новые решения, технологии, адаптация человека к этим изменениям.

Доклад научного руководителя Института геоэкологии РАН, академика Виктора Осипова вызвал острую дискуссию. Академики подвергли сомнению идею влияния человека на климат. Космос меняет климат, а не человек — вердикт большинства выступавших. «Когда Земля существует миллиарды лет, говорить, что какие-то изменения происходят за последние 150, — с точки зрения науки не очень понятно», — подчеркнул академик Геннадий Месяц.

«Колеса в природе нет, но это одно из самых замечательных изобретений человечества. Тут должен быть четкий баланс. Мы, может быть, и сохраним природу, но остановим прогресс»,— заметил президент РАН Владимир Фортов по поводу ограничений на техническую деятельность людей и стран, предложенных адептами теории парникового эффекта.

Эта теория вызвала критику океанолога, академика Роберта Нигматулина. «Выбросы СО2 ведут к повышению пара, что как бы дает парниковый эффект, — отметил он, — но повышение пара ведет к повышению облачности. А это ведет наоборот к компенсационному эффекту — отражению солнечных лучей. Это сложная проблема, нужны исследования, но облачность может «съедать» эффект повышения СО2 как компенсационный фактор». Академик убежден, что предсказания касательно конца 21 века не имеют большого значения, поскольку появятся новые технологии, о которых мы сегодня не знаем. «Известно предсказание, что навозом покроет Нью-Йорк из-за конского транспорта, — пошутил он. — Если посмотреть с 1970-х годов, то потепление на нашей территории 0,4 градуса, в Европе — 0,2. И Европа больше всего кричит. Я обычно привожу такой пример — с точки зрения термодинамики это вообще ничто, а с точки зрения биологии, если ваша температура 36,6 — вы нормальны, а на полградуса выше — вы больны».

Другими словами, нет оснований говорить о влиянии человека на климат, и вообще о глобальных изменениях климата. Единственное, что отмечается — рост природных катастрофических событий, которые, возможно, да и то вопрос, как-то связаны с деятельностью людей. «Природу нельзя изменить, — подчеркнул для ИА REGNUM автор доклада о техногенезе и экологической опасности академик Виктор Осипов, — к природе можно только адаптироваться, приспособится и сохраниться. Побороть природу нельзя».

Очевидно, что адаптация к природе и должна быть главной темой соглашений по климату, а не лоббирование интересов отдельных мировых бизнес-элит и компаний. В РАН намерены построить климатическую модель и количественно оценить существующие риски.