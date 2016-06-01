Москва, 1 июня, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект о запрете беби-боксов вносит в Госдуму член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. «Сегодня в Госдуму я внесу законопроект, который предусматривает запрет на анонимное оставление детей после их рождения или запрет на создание специализированных мест для оставления детей — беби-боксов», — сообщила Мизулина.

Пьер Поль Прюдон. Портрет короля Рима. 1811

Инициатива предусматривает и административную ответственность для юридических лиц за создания условий для оставления детей в специализированных местах или предоставление помещений для этих целей, за организацию анонимного оставления детей после их рождения.

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«Справедливо ставить вопрос о недопустимости распространения этой практики и необходимости ее сворачивания», — уверена сенатор.

Законопроект о беби-боксах внесли в Госдуму члены Совфеда Вадим Тюльпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева в декабре 2015 года. Новая версия законопроекта переносит полномочия по организации и финансированию сети беби-боксов с федерального на региональный уровень. Законопроект наделяет места для безопасного анонимного оставления новорожденных детей правовым и государственным статусом и дает субъектам РФ полномочия по обеспечению функционирования беби-боксов.