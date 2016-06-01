Москва, 1 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Запад будет требовать уступки от России до тех пор, пока они не доведут её до полной экономической и политической деградации, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 мая заявил в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале», посвященной заседанию президиума Экономического совета 25 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Если бы напряженность была вызвана нашими действиями — мы все согласимся, что геополитическая напряженность это плохо, но она вызвана не нашими действиями. Если исходить из того, что давайте мы уступим, давайте скажем, берите что хотите, мы хотим быть хорошими для вас. Но мы это уже делали. И Кудрин хорошо знает 90-е годы, когда он был первым заместителем министра финансов», — заявил Делягин.

«Если суммировать, что нам говорили по самым разным поводам, то по сути нам говорили одно — вы должны умереть. Тогда мы вас признаем, всё будет хорошо. Ведь в сервисную экономику, как в Болгарии, где люди сжигают себя от безысходности, или в экономику, как в Польше, смысл которой как страны в русофобии, мы не впишемся. Мы слишком большие. Миллионов 30 впишутся, если повезет, а остальные в рынок не впишутся», — продолжил он.

Затрагивая вопрос санкционного давления на Россию, экономист отметил, что эти меры обеспечили кредитно-инвестиционную блокаду России, однако, хуже того, сами же российские власти продолжают дело своих геополитических противников.

«Если бы Российское государство, как любое другое государство в мире, начало бы исполнять свои обязанности и эмитировать деньги по потребностям экономики при ограничении финансовых спекуляций, а не столько, сколько позволит Запад при помощи своей торговли, тогда у нас не было ни одной из озвученных здесь проблем. Санкции Банка России страшнее санкций Запада», — подчеркнул Делягин.

Напомним, 31 мая на «Первом канале» в передаче «Структура момента» участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся выхода России из кризиса, а также тех антикризисных проектов, которые в связи с этим были предложены на заседании президиума Экономического совета при президенте РФ 25 мая.