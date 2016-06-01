Москва, 1 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. На заседании Экономического совета при президенте 25 мая Алексей Кудрин высказал свой идеал о политическом и экономическом состоянии России, заявил 31 мая заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев в эфире передачи «Структура момента» на «Первом канале».

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«На этот совет Кудрина позвали как экономиста, а выступил он как политик. Главный рецепт лежит не в экономической плоскости, а в политической — давайте снижать геополитическую напряженность», — заявил Исаев.

«Чем отличается политик от экономиста? Любой политик за любым планом всегда таит некую мечту. Если верить тем источникам, к которым можно прибегнуть, Алексей Леонидович высказал свою мечту: Россия бесконечно технологически отстала, она должна вмонтироваться в существующие технологические цепочки в качестве обслуживающего персонала», — пояснил он.

При этом такая модель предполагает, что при отсутствии других конкурентных преимуществ Россия сможет интегрироваться в мировую экономику лишь за счет удешевления рабочей силы, заключил депутат: «Чем Россия может удивить? Нефтью и газом уже никого сегодня не удивишь. Она может удивить дешевизной рабочей силы — она должна быть хорошей, дешевой и исправно работающей. И тогда Кудрин вновь станет лучшим министром финансов всех времен и народов».

31 мая на «Первом канале» прошла передача «Структура момента», на которой участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся выхода России из кризиса, а также тех антикризисных проектов, которые в связи с этим были предложены на заседании президиума Экономического совета при президенте РФ 25 мая.