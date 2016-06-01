Москва, 1 июня, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому регионы Северного Кавказа получат из федерального бюджета субсидии в объёме 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства России.

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

«Распоряжение от 30 мая 2016 года №1060-р. В рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Утверждено адресное (пообъектное) распределение субсидий в размере 1,2 млрд рублей между бюджетами пяти субъектов Северо-Кавказского федерального округа», — говорится в сообщении.

Территории, которым выделены субсидии: Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чечня и Дагестан. Средства выделены на «софинансирование расходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Данный документ прошёл рассмотрение на заседании правительства 26 мая 2016 года и был одобрен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие десять лет на развитие Северо-Кавказского федерального округа выделят 320 млрд рублей. Ещё 1,4 трлн рублей регион должен привлечь в виде частных инвестиций. Удорожание программы объясняется увеличением финансирования в 2021—2025 годы.