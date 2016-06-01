Вашингтон, 1 июня, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Главное управление войск специального назначения США разрабатывает костюм «железного человека», с помощью которого удастся увеличить силу и защищенность военнослужащих в боевых условиях, пишет Крис Осборн в статье, опубликованной в National Interest.

gad.qq.com Броня TALOS

Как отмечают в управлении, официально проект называется тактический легкий оперативный костюм (Tactical Light Operator Suit/TALOS) и предназначен, для того чтобы дать преимущества военнослужащим специальных подразделений, таких как «Морские котики» и военного спецназа в мобильности и защищенности.

«Конечной целью проекта TALOS является создание прототипа к 2018 году. Тогда этот прототип будет направлен на испытания для определения пригодности в условиях боя», — заявил официальный представитель Главного управления войск специального назначения капитан-лейтенант Мэтт Эллен.

Проект включает в себя костюм-экзоскелет, системы повышения грузоподъемности и дополнительную защиту. Разработчики также указывают, что в нем также могут быть использованы усовершенствованная броня, системы автоматического контроля, силовые генераторы и экзоскелеты повышенной мобильности.

В вооруженных силах также сообщают, что TALOS будет совмещать в себе физиологическую подсистему, которая вплотную примыкает к коже и оснащена сенсорами для отслеживания температуры тела, пульса и положения тела.

Ученые надеются применить в проекте технологии так называемой жидкой брони, которая переходит из жидкого в твердое состояние за считанные миллисекунды, когда на неё действует магнитное поле или электрический ток.