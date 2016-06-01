Париж, 1 июня, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Французская авиастроительная компания Airbus намерена интенсифицировать разработку альтернативных способов получения данных с самолётов после трудностей с поиском бортовых самописцев разбившегося в Средиземном море лайнера A320 египетской авиакомпании EgyptAir, пишет The Wall Street Journal.

Arpingstone Airbus A320

Как рассказал технический директор компании Шарль Шампион, в настоящее время разрабатываются две возможные альтернативы: передача данных с самолёта через спутник и создание самокатапультирующихся самописцев.

Первый вариант предполагает, что при возникновении проблем самолёт автоматически будет передавать подробные данные о технических параметрах в ходе полёта, которые затем смогут изучить специалисты. Отмечается, недостаток такого подхода состоит в том, что он не поможет прояснить причин катастрофы в случае внезапного разрушения самолёта.

Бортовые самописцы, отделяющиеся от самолёта в случае его падения в воду и остающиеся на плаву, по словам Шампиона, уже используются Boeing на военных самолётах, однако компания против применения подобных устройств на гражданских лайнерах из-за сомнений в их надёжности. Против данной идеи выступает также Федеральное управление гражданской авиации США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в Средиземном море в 290 километрах к северу от Александрии были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров.

Бортовые самописцы разбившегося лайнера до настоящего времени найти не удалось, а заряда батареи «чёрных ящиков», которые оборудованы сигнальными маячками, хватает на 30 дней. Официальные версий крушения самолёта пока не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.