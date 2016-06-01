Каир, 1 июня, 2016, 04:20 — ИА Регнум. Самолёт египетской авиакомпании EgyptAir, который должен был вылететь из аэропорта Каира в Бангкок, был эвакуирован из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в службе безопасности аэропорта.

panoramio.com Аэропорт Каира эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сообщается, что после эвакуации воздушное судно было обследовано кинологами и взрывотехниками, также были досмотрены все пассажиры рейса.

Никаких опасных предметов в ходе проверки обнаружено не было. Самолёт с задержкой вылетел в пункт назначения.