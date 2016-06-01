Новосибирск, 1 июня, 2016, 04:17 — ИА Регнум. В мае цены на квартиры в Новосибирске на вторичном рынке жилья снизились до 61,2 тысяч рублей за кв.м., за месяц снижение составило 0,65%, сообщили ИА REGNUM в агентстве недвижимости «Жилфонд».

фото предоставлено агентством недвижимости «Жилфонд» цены в мае на квартиры на вторичном рынке жилья Новосибирска снизились на 0,65%

По словам руководителя офиса агентства Сергея Ежака, цены предложения квартир на вторичном рынке недвижимости в городе продолжают плавно снижаться с марта прошлого года. «В мае снижение составило 0,67%, а к аналогичному периоду предыдущего года — 7,66%. Активность потребителей на вторичном рынке жилья мы оцениваем как среднюю, в основном на рынке совершают сделки потребители, решающие семейные жилищные вопросы. Но, по нашему мнению, к осени может сложится ситуация, когда на вторичный рынок начнут выходить покупатели с инвестиционно-сберегательной мотивацией спроса», — считает Ежак.

В итоге, в мае 1-комнатную квартиру в Новосибирске можно было приобрести за 62,99 тыс. руб. за кв. м (-0,52%), 2-комнатную — за 60,34 тыс. руб. за кв. м (-0,82%), 3-комнатную — за 59,35 тыс. руб. за кв. м (-0,75%). Всего по городу показатель — 61,20 тыс. руб. за кв. м (-0,65%)

Что касается новостроек, то здесь удельные цены на квартиры в прошедшем месяце стояли на отметке 55,35 тысяч рублей за кв.м. общей площади, это всего на 0,05% ниже апрельских показателей.

Руководитель отдела новостроек «Жилфонда» Григорий Якобсон считает, что весна 2016 года была для рынка новостроек в Новосибирске непростой. «Спрос на инвестиционное жильё стабилизировался на определенном уровне, и для многих застройщиков этот новый уровень спроса пока недостаточен для реализации заложенных ранее планов и темпов строительства. Тем не менее участники рынка уже убедились, что рынок хоть и «низкий», но потребительский спрос сохраняется и ситуация лучше, чем год назад», — заявил Якобсон.

Средние удельные цены предложения в новостройках Новосибирска в мае 2016 года были следующими: 1-комнатные квартиры — 57,47 тыс. руб. за кв. м, 2-комнатные квартиры — 55,27 тыс. руб. за кв. м, 3-комнатные квартиры — 53,69 тыс. руб. за кв. м. В среднем по городу — 55,35 тыс. руб. за кв. м.

В настоящее время в базе данных агентства содержится информация о продающихся квартирах в 403 строящихся многоэтажных многоквартирных домах в Новосибирске. По неофициальным данным на начало мая, всего Новосибирске 470 объектов находятся в стадии строительства с выданными соответствующими документами, а в опубликованном на странице департамента строительства и архитектуры мэрии города перечне их 422.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля новосибирские городские власти сообщали о том, что в городе выявлен 21 объект с замедлением темпов строительства. Они могут добавиться к 46 проблемным многоквартирным жилым домам, которые уже есть в Новосибирске. В текущем году власти планируют ввести не менее 13.

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