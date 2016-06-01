Москва, 1 июня, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Мирные жители постепенно начали возвращаться в христианский город Эль-Карьятейн западной сирийской провинции Хомс, в начале апреля освобождённый от террористов. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ta3.com Мирные жители постепенно начали возвращаться в христианский город Эль-Карьятейн

«Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры населённого пункта Эль-Карьятейн. В город постепенно возвращаются мирные жители», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается, что в городе начал работу медицинский пункт, налажено обеспечение населения водой. Восстанавливается телефонная связь, круглосуточно работает переговорный пункт. Ведутся работы по восстановлению работы хлебозавода и городской системы электроснабжения. Открываются торговые точки и магазины.

По информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За сутки зафиксировано пять нарушений на территории провинции Дамаск.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов санаторий Ибн Аль-Валид в правительственном квартале Дахият-аль-Асад, а также позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Дума, Джаур-эль-Баша и дважды — в Джаубаре.

В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями ещё двух населённых пунктов в провинциях Хомс и Деръа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 128.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Эль-Кунейтра и Хама. Количество незаконных вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 60.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.