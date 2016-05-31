Москва, 1 июня, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Бывший директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и его заместитель задержаны по итогам обысков, которые прошли в центре 31 мая, передаёт телеканал «Рен ТВ».

в-деталях.рф Михаил Миндлин

Сообщается, что оба задержанных подозреваются в растрате бюджетных средств. В настоящее время они находятся в Лефортово.

Как сообщает Life, речь идёт об экс-директоре ГЦСИ Михаиле Миндлине и его заместителе по финансово-экономической деятельности Дмитрии Мачабели.

По информации телеканала обыски в ГЦСИ, которые были проведены сотрудниками ФСБ, связаны с уголовным делом в отношении замминистра культуры Григория Пирумова.

Как передавало ИА REGNUM, Григорий Пирумов был задержан ФСБ 15 марта в Ростове-на-Дону. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда чиновников Министерства культуры и нескольких предпринимателей.

Они обвиняются в хищении бюджетных средств, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия, в частности, Эрмитажа, Изборской крепости и Новодевичьего монастыря.