Джуно , США, 1 июня, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 31 мая у берегов полуострова Аляска, сообщает Геологическая служба США.

Аляска

Очаг землетрясения залегал на глубине 35,8 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 85 километров от озера Чигник и одноимённого населённого пункта, в 811 километров — город Анкоридж, почти в 1,5 тысячи километров — от канадского города Уайтхорс.

Сведений о возможных разрушениях не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.