Москва, 1 июня, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Перемещение ракетных установок в рамках системы ПРО к границам России станет нарушением всех заключенных договоров. Об этом 1 июня заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Советский плакат. 1948

«Когда мы говорим о ПРО в Румынии и Польше, то надо понимать, что универсальная установка ПРО МК-41 имеет двойное назначение и предназначена для ракет-перехватчиков с использованием гиперзвука и для ракет средней дальности «Томагавк» — до 1500 км. Её перемещение на 2000 км к нашим границам сразу нарушит договоры. Когда американцы говорят о концепции молниеносного глобального удара, когда будет использовано высокоточное оружие, для нас это представляет большую опасность», — сказал Клинцевич в эфире телеканала «Россия 1».

Он привёл статистику вооружений на европейском континенте: «Я не беру вооружённые силы США — беру только НАТО. По танкам НАТО в Европе превосходит Россию в 9,2 раза, по кораблям — в 6,1 раза, по самолётам и вертолётам — в 5,8 раза, и по артиллерийским системам — в 5,2 раза. Если предполагать, что любая агрессия предполагает использование сил в наземной операции, то Россия не в состоянии участвовать в таких войнах. С учётом нашей военной оборонительной доктрины, мы не собираемся проводить агрессивные действия. Но с учётом наличия ядерного оружия, мы имеем примерный паритет. Это — гарантия защиты нашей территории».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. В Кремле и российском МИД отметили, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.