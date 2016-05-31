Москва, 1 июня, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Программа развития системы ПРО США рассчитана на десятилетия вперёд. Об этом 1 июня заявил политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Минобороны.рф ОТРК «Искандер-М»

«Все планы, которые мы сейчас видим, были приняты ещё порядка пяти-шести лет назад. Когда они говорят, что боялись последние два года — надо понимать, что решение принималось задолго до того. Элементы ПРО — это часть глобальной американской системы ПРО. Её план развития рассчитан на 30 лет вперёд», — сказал Коротченко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Румыния и Польша — это первые этапы появления ПРО у границ РФ, которые впоследствии появятся и в Арктике: «Морской элемент ПРО США появится в Прибалтике, затем в Чёрном море на ротационной основе, затем в северных морях. Понимая эту перспективу, Путин сказал: «Мы будем реагировать на появление ПРО в Румынии». Передайте полякам, что в 2018 году, когда в Польше будет развёрнута система ПРО, мы развернём в Калининградской области «Искандеры», целями которых будут объекты американской ПРО в Польше. Это ответные меры — они начинают первыми, и Россия сделает ответный шаг».

Напомним, 28 мая 2016 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил о том, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии.

«Мы будем вынуждены сейчас соответствующим образом отреагировать, и если вчера ещё те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом, сегодня придётся нам произвести опредёленные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность», — сказал Путин.

Российский президент также отметил, что размещение в рамках развертывания ПРО США в Европе пусковых установок, в которые можно погрузить ракеты средней дальности — это «не что иное, как размывание Договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны американских партнёров».