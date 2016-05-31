Нассау, 1 июня, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Как следует из материалов, представленных на официальном сайте Центробанка, лидерами по объему прямых инвестиций в Россию являются Багамские острова, Британские Виргинские острова и Бермудские острова. При этом Багамские острова вложили в Россию 5,2 миллиарда долларов (плюс 43% за год по сравнению с предыдущим периодом), Британские Виргинские острова — 2,5 миллиарда (минус 19%), Бермуды — 1,9 миллиарда (плюс 9%).

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Экономика Британских Виргинских островов — самая стабильная и процветающая в Карибском регионе. Основной сферой экономической деятельности является туризм (острова посещают около 800 тысяч туристов ежегодно, в основном из США), также постоянно растёт значимость финансового сектора. На Британских Виргинских островах отсутствует налог на прибыль организаций (корпоративный налог) и налог на доходы физических лиц, также отсутствует НДС и налог с продаж. Однако коммерческая компания должна уплачивать ежегодную пошлину, в зависимости от максимального объёма акций, разрешённого к выпуску, и даты регистрации компании. Британские Виргинские острова являются популярной офшорной юрисдикцией, в том числе среди российских предпринимателей. На настоящий момент зарегистрировано более 650 тысяч компаний: до 40% всех офшорных компаний в мире.

Операции иностранных компаний на Бермудских островах освобождены от налогов, благодаря чему Бермуды стали важным финансовым центром. На островах зарегистрировано более шести тысяч иностранных компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда говорят о Багамских островах, чаще всего их называют островами влюбленных, миллиардеров и авантюристов. Доллары здесь оседают разного происхождения и «цвета». Багамы — известный офшор, где можно зарегистрировать фирму анонимно. Деклараций о доходах здесь не требуют, как и не выясняют природу и происхождение денежных средств.