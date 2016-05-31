Москва, 1 июня, 2016, 00:15 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексиканских Соединенных Штатов Рубеном Бельтраном Герреро. В ходе переговоров Сергей Данкверт с удовлетворением отметил устойчивое развитие российско-мексиканских дипломатических и торгово-экономических отношений. В частности, Мексика является стабильным импортером российского зерна. В свою очередь, Россия продолжает работу над расширением спектра животноводческой продукции, поставляемой из Мексики. При этом Россельхознадзор придерживается рационального и максимально практичного подхода в обеспечении безопасности при взаимных поставках подконтрольной продукции, сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

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В свою очередь, Рубен Бельтран Герреро подчеркнул, что Мексика обладает высоким потенциалом для увеличения объемов торговли с Россией, а также возможностями для реализации серьезных инвестиций в российский агропромышленный комплекс. Кроме того, Мексика заинтересована в расширении номенклатуры поставок за счет экспорта товаров рыбного, мясного и молочного сектора, хлебобулочных изделий, соков и консервированной продукции.

Отметим, что крупнейшими экспортерами товаров в Мексику являются: США (49%), Китай (16,6%), Япония (4,4%), Республика Корея (3,4%); на долю российского экспорта приходится 0,2%, сообщается на сайте «Экспортеры России».