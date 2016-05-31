Лима, 31 мая, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Вероника Мендоса — представитель левых сил Перу призвала голосовать на предстоящих президентских выборах за меньшее зло — неолиберального кандидата Педро Пабло Кучински. При этом, она отметила, что не поддерживает его политических взглядов, но призывает голосовать за этого кандидата, чтобы «перекрыть дорогу» Кейко Фухимори.

elbuho.pe Вероника Мендоса — представитель левых сил Перу

«Сегодня г-жа Кейко Фухимори окружена людьми, преследуемыми за коррупцию и участие в незаконном обороте наркотиков… Я не хочу, чтобы мои дети жили в стране, где процветают коррупция, наркотики и насилие. Где ложь, воровство и убийства — это норма», заявила Вероника Мендоса. Она уверена. что преградить путь Кейко Фухимори во власть можно только придя на избирательные участки и отдав голос за Педро Пабло Кучински, комментирует La Republica.

Отметим, что различные социологические службы дают разные данные о предвыборных рейтингах кандидатов в президенты Перу. Как ранее сообщало ИА REGNUM, более трети избирателей Перу еще не определились за какого кандидата будут голосовать на втором туре президентских выборов. Эксперт Луис Бенавенте заявил, что около 34 процентов перуанцев не смогли ответить за кого отдадут свой голос». Луис Бенавенте отметил, что по результатам соцопросов оба кандидата имеют равное количество сторонников, комментирует Expereso.

Однако, по данным Центра изучения общественного мнения CPI, за Фухимори готовы отдать голоса 46% жителей республики. Ее соперника — бывшего министра финансов, правоцентриста Педро Кучински из партии «Перуанцы за перемены» — намерены поддержать 38,9% избирателей. Опрос проводился 23 и 24 мая, в нем приняли участие 1 882 человека. Уровень погрешности составляет 2,3%, сообщает ТАСС.