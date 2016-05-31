Стамбул, Турция, 31 мая, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В Стамбуле прошли протесты в третью годовщину митингов в парке Гези, который власти Анкары хотели снести в 2013 году, передает Die Zeit.

evrensel.net В Стамбуле прошли протесты

На улице Истикляль в центре многомиллионного города демонстранты выкрикивали лозунги против правящей в Турции партии Справедливости и развития (ПСР): «Воры, убийцы ПСР» и «Всюду Таксим, всюду сопротивление».

Ближе к концу протестов имели место потасовки. Полиция пресекла беспорядки.