В Турции прошли демонстрации в третью годовщину событий в парке Гези
Стамбул, Турция, 31 мая, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В Стамбуле прошли протесты в третью годовщину митингов в парке Гези, который власти Анкары хотели снести в 2013 году, передает Die Zeit.
evrensel.net
В Стамбуле прошли протесты
На улице Истикляль в центре многомиллионного города демонстранты выкрикивали лозунги против правящей в Турции партии Справедливости и развития (ПСР): «Воры, убийцы ПСР» и «Всюду Таксим, всюду сопротивление».
Ближе к концу протестов имели место потасовки. Полиция пресекла беспорядки.