Минск, 31 мая, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Подписанный Александром Лукашенко 7 декабря 2012 года декрет №9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» утратил свою силу — соответствующее решение содержится в указе руководителя постсоветской республики №182, подписанном 27 мая. Об этом 31 мая проинформировал Национальный правовой интернет-портал Белоруссии.

imd38.ru Памятная медаль в честь отмены крепостного права в России.

Текст указа не опубликован. Согласно сообщению об отмене скандального декрета, он «был принят в целях повышения эффективности использования мер господдержки в ходе реализации инвестпроектов по развитию деревообрабатывающей промышленности, укрепления трудовой дисциплины и материального стимулирования работников».

В декрете шла речь об особых условиях труда работников госпредприятий деревообрабатывающей промышленности, которым была предоставлена «господдержка» — «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Могилевдрев» и «Мозырский деревообрабатывающий комбинат». Указ вступит в силу после официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, пресловутый «декрет о крепостном праве» вызвал резкую критику независимых профсоюзов Белоруссии, России, а также международных организаций, став одним из самых резонансных событий в политической и экономической жизни постсоветской республики в 2012 году. Тем не менее, Александр Лукашенко настаивал на выполнении своего декрета и даже заявлял о распространении его положений на другие сферы.