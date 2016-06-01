Нью-Дели, 1 июня, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян анализирует причины, заставившие Индию присоединиться к модернизации одного из логистических узлов Международного транспортного коридора Север — Юг, порта Чабахар в Иране.

Хедрик Врум. Корабли в индийском порту. 1614

Всего в развитие порта планируется инвестировать до $15 млрд, что позволит Нью-Дели укрепиться в Индийском океане. В каком-то смысле, это игра на стороне США, пытающихся противостоять планам Китая по строительству «Великого шелкового пути».

Неожиданной помехой на пути реализации столь амбициозного проекта становится неурегулированный нагорно-карабахский конфликт.

В то время как правительство Азербайджана выступает за строительство отрезка транспортного коридора Север—Юг, который, пройдя по территории этой страны, через сопредельную Армению устремится далее в Европу, глава азербайджанских мусульман подстрекает свою паству к войне с армянами до победного конца, что, по меньшей мере, выглядит странно. Фактически такие призывы направлены против иранских, индийских и китайских интересов.

Подробности читайте здесь: Азербайджан блокирует торговые караваны Китая и Ирана в Евросоюз

Все статьи автора: Саркис Цатурян