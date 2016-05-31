Минск, 31 мая, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Преподаватель Белорусского национального технического университета 1949 года рождения был обнаружен повешенным в аудитории вуза. Об этом 31 мая проинформировал Следственный комитет Белоруссии.

Веревка

Тело обнаружили коллеги погибшего. Сотрудники райотдела Следкома Советского района Минска провели осмотр места происшествия. Основной версией произошедшего является самоубийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УСК по Минску возбудило уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 139 Уголовного Кодекса (покушение на убийство) в отношении старшеклассника одной из минских гимназий, который утром 23 мая нанёс ножом ранения учительнице в здании учреждения образования. Педагог выжила, злодей пойман, орудие преступления найдено. Данный случай стал поводом для инициирования МВД усиления режима безопасности в школах.