Москва, 31 мая, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Долги белорусских госпредприятий перед «Газпромом» превысили $200 млн и создание конфликтной ситуации стало не лучшим решением официального Минска, возможно даже не без влияния извне. Об этом 31 мая заявил журналистам зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газовая конфорка

Медведев констатировал неплатежи белорусских потребителей (госпредприятий) в адрес белорусской дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», констатировав накопившуюся задолженность в размере свыше $200 млн. Он сообщил также, что помимо первого иска на взыскание долга в $125 млн готовится к подаче второй иск.

Новые власти Украины также не желают оплачивать счета за поставки российского газа. По словам Медведева, «Нафтогаза Украины» задолжал $600 млн за поставки в ДНР и ЛНР, которые в Киеве считают юго-востоком Украины, но не в части оплаты долгов. Киевские власти «не берут» счета «Газпрома», хотя газ поставляется согласно контрактным обязательствам.

Похожая ситуация и в Белоруссии с той лишь разницей, что белорусские госпредприятия расплачиваются с «дочкой» российского «Газпрома» по своему усмотрению. При этом Правительство Белоруссии отрицает наличие долга и апеллирует к межправительственному соглашению, на основе которого составлен контракт на поставку российского газа в постсоветскую республику.

Как сообщало ИА REGNUM, длящиеся с 2015 года переговоры о возможности снижения стоимости российского газа для Белоруссии не привели к уступкам Москвы. «Газпром» апеллирует к исполнению контракта и межправительственного соглашения, в котором указаны формула ценообразования и обязательства сторон.

По итогам состоявшихся 17 мая в Москве переговоров глава Минэнерго Белоруссии Владимир Потупчик сообщил, что официальный Минск долга не признаёт. До этого, 4 мая зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко был вынужден сообщить о поданном ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» иске в Арбитражный суд при «Белорусской торгово-промышленной палате»: белорусская «дочка» российского холдинга не смогла по-хорошему договориться с купившими у неё газ госпредприятиями о погашении задолженности. Ещё ранее, 1 апреля председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, комментируя инициированный официальным Минском спор, заявил, что постсоветская республика готова платить $80, а не $142 за российский газ.