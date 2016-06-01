Москва, 1 июня, 2016, 09:17 — ИА Регнум. «Весь мир сегодня обсуждает решение Парижского климатического саммита о недопустимости плюсового изменения температуры больше чем на полтора градуса, и потому поставлена задача (решить вопрос) о том, как будет организована безуглеродная энергетика», — заявил сегодня, 31 мая, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, выступая на форуме «Атомэкспо», который проходит в эти дни в Москве.

rosatom.ru Брифинг Сергея Кириенко на VIII международном форуме «Атомэкспо». Москва, 31 мая 2016 года

В рамках форума сложилось общее понимание, отметил глава Росатома, что не надо сравнивать между собой типы генерации: «Надо понимать, что каждый вносит свой вклад, и атомная энергетика является обязательным условием низкоуглеродной мировой энергетики, потому что она дает гарантию базовой нагрузки, долгосрочной поставки электроэнергии по предсказуемым ценам, при этом не вырабатывая CO2». Глава Росатома указал на то, что важным преимуществом атомной энергетики является отсутствие ограничений по территории, что дает гарантию доступа к атомной энергии для любой страны.

По расчетам Международного энергетического агентства, деятельность всех атомных станций мира за последние 45 лет предотвратила выброс 56 гигатонн CO2. Только в России атомные станции к 2030 году будут предотвращать 711 млн тонн выбросов CO2 ежегодно, что примерно равно выбросам всех автомобилей в России за шесть лет, рассказал Кириенко.