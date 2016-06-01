Москва, 1 июня, 2016, 09:11 — ИА Регнум. «Вся атомная сфера очень быстро и очень активно развивается, и сейчас есть очень много новых стран, которые заинтересованы и в исследовательских реакторах, и в других сферах применения ядерных технологий, — отметила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг. — Как вы знаете, в 2015 году на конференции в Париже было подписано соглашение по изменению климата и по нему страны договорились сокращать выбросы углекислого газа. Атомная отрасль может как раз помочь в этом».

rosatom.ru Выступление главы Всемирной ядерной ассоциации Агнеты Ризинг на VIII международном форуме «Атомэкспо». Москва, 31 мая 2016 года

«На атомном рынке появляются новые игроки — это те государства, которые заинтересованы в развитии атомной энергетики: ЮАР, Польша, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Боливия, Нигерия, Намибия. Очень много новичков, которые появляются сейчас и развиваются в этой сфере, — напомнила Ризинг. — Если у вас есть доступ к электричеству благодаря ядерной энергии, то тем самым вы уже стабилизируете обстановку в стране. Это очень хороший, сильный импульс для того, чтобы улучшить положение в сфере образования, создавать новые институты, другие органы, которые будут регулировать эту отрасль».

«То, какие изменения я вижу в Росатоме в атомной сфере, — это, во-первых, новые технологии и очень хорошие компетенции. Затем я бы отметила большую поддержку атомной отрасли со стороны ваших политических кругов и это позволяет двигаться вперед, двигаться быстрыми темпами, в том числе и в других странах», — подчеркнула генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации.