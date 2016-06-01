Москва, 1 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум. По словам Кириенко, тот факт, что на форуме зарегистрировались делегаты из 55 стран, (а атомные станции на сегодняшний день есть только в 30 странах), говорит о том, что сегодня всё большее количество стран проявляет интерес к развитию атомной энергетики как надежного источника энергии и необходимого условия устойчивого развития, а также к использованию радиационных технологий в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, науке.

rosatom.ru Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и постоянный секретарь кабинета министров Замбии Маргарет Мийоба подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях

За два дня работы форума было подписано около 30 различных соглашений: фундаментальные рамочные соглашения об использовании атомной энергии с такими странами, как Кения и Танзания, дополнительные документы по развитию проекта Центра науки и ядерных технологий с Боливией, соглашения в сфере образования с Индонезией, Иорданией и Боливией, соглашения между компаниями на уровне компаний, входящих в атомную отрасль (Engie, Schneider Electric), дополнительные соглашения с операторами атомных станций в Финляндии, Венгрии, Словакии, Болгарии по развитию сотрудничества, поставкам топлива, сервису атомных станций. Компания «Росатом Оверсиз» подписала три меморандума с индийскими компаниями в рамках российско-индийской программы сооружения АЭС. Компания «Техснабэкспорт» провела ряд успешных переговоров с операторами АЭС из Европы и Латинской Америки. Топливная компания Росатома ТВЭЛ вступает в альянс с американской компанией GNF (подразделение General Electric и Hitachi) с целью совместной реализации проекта лицензирования российского ядерного топлива на рынке Соединенных Штатов. Речь идет о топливе ТВС-Квадрат для реакторов западного дизайна, которое уже успешно лицензируется и проходит испытания.

Форум «Атомэкспо» проходит уже в восьмой раз.