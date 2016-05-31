Анкара, 31 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Власти Турции хотят восстановить партнерские отношения с Россией, которые были испорчены после инцидента с российским самолетом Су-24. Об этом, как передает RT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

При этом турецкий лидер добавил, что не понимает, каких именно шагов ожидает от Анкары Москва.

«Я не пойму, какого первого шага от нас ждут, — говорит глава государства. — Мы не страна, которая сидит в кресле обвиняемого. Ссориться с РФ мы не хотим. Наоборот, мы страна, которая хочет развивать отношения с Россией».

Эрдоган добавил, что властям Турции нужно прикладывать усилия для того, чтобы снова выстроить отношения с РФ.

«Я желаю, чтобы мы как можно скорее преодолели эту проблему», — сказал президент.

31 мая замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что в Анкаре прекрасно знают о необходимых шагах по урегулированию взаимоотношений с Россией. По его словам, Москва «уже по прошествии стольких месяцев не получила извинений за сбитый самолёт и зверское убийство российского летчика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Пилот военного самолета был расстрелян боевиками в воздухе, еще один российский военнослужащий погиб в ходе операции по спасению второго члена экипажа сбитого самолета.